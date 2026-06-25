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В России появятся единые учебники по всем школьным предметам

Российская академия наук принимает участие в разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии.
Виктория Бокий 25-06-2026 03:46
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Globallookpress

Минпросвещения России подготовит единые учебники по всем школьным предметам. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Сообщается, что до конца текущего года в федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11-х классов, а также по труду для 5-9-х классов. Со слов министра просвещения, Российская академия наук (РАН) принимает участие в создании единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии. Это часть большого плана по улучшению математического и естественнонаучного образования, который утвердило правительство России.

Кравцов добавил, что новый учебник истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. В настоящий момент завершена подготовка единых государственных учебников по обществознанию.

Ранее сообщалось, что единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов появятся в российских школах в 2027 году. Их уже направили на экспертизу в РАН.

Напомним, с сентября этого года в 10 регионах нашей страны стартует апробация нового учебника по начальной военной подготовке. С нового учебного года школьники с 9-го класса в Республике Алтай, Алтайском крае, Астраханской, Волгоградской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Крыму, Северной Осетии, Якутии и Ненецком автономном округе приступят к изучению начальной военной подготовки.

#школа #ран #учебники #Сергей Кравцов #Минпросвещения России #школы россии
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