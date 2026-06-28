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Около 40 законов приняли в Приморье для поддержки участников СВО

Законодательное Собрание региона приняло такое количество законов для поддержки участников специальной военной операции за последние несколько лет.
Сергей Дьячкин 28-06-2026 18:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Прямой долг законодателей и исполнительной власти - обеспечить достойную жизнь участникам спецоперации. Об этом в беседе со «Звездой» заявил председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко.

Он рассказал, что заксобрание региона приняло за последние несколько лет порядка 40 законов, регулирующих меры поддержки для участников спецоперации.

«Это наш долг, наша обязанность, каждого на своем месте - законодатели на своем и исполнительная власть на своем. Те, кто отдает самое ценное, самое дорогое, что у них есть, - здоровье и жизнь... Мы просто обязаны приложить все усилия, чтобы обеспечить достойную жизнь ребятам, которые возвращаются», - подчеркнул Волошко.

Он объяснил, что в настоящий момент работа в этом направлении продолжается. Ни одно заседание не обходится без принятия законопроектов, касающихся мер поддержки участников СВО. Когда это требуется, в законы вносятся соответствующие правки.

«Мы внимательно следим за правоприменительной практикой. Если где-то какие-то льготы не работают или работают в недостаточной степени, конечно, они корректируются», - отметил депутат.

Волошко особо подчеркнул, что многие регионы не только Дальнего Востока, но и всей страны, ориентируются на Приморье. Законодательное Собрание Приморского края стало первопроходцем в принятии многих льгот, которые затем были приняты в других регионах России.

«Хороший депутат - это депутат, который работает у себя на округе - с людьми. Слушает людей, слышит их и формирует максимальные свои усилия для реализации тех запросов, с которыми к нему обращаются избиратели», - объяснил Волошко.

Сегодня в ходе выступления на съезде «Единой России» Владимир Путин отметил, что участники СВО являются подлинной элитой нашей страны. Вся Россия поддерживает ее героев, верит в армию и флот.

#Приморский край #льготы #социальная поддержка #законодательное собрание #законотворчество #участники СВО #антон волошко
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