Гостей марафона СК в Москве научили снимать отпечатки и работать с уликами

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоялся Всероссийский информационно-пропагандистский марафон «15 лет на страже права и справедливости». Об этом сообщил с места проведения мероприятия корреспондент «Звезды».

Марафон собрал много гостей - от школьников и студентов до ветеранов и семей военнослужащих. На весь воскресный день парк стал открытой интерактивной площадкой. Каждый желающий смог ближе познакомиться с работой следователей.

В мероприятии принял участие зампред СК России - руководитель ГВСУ Константин Корпусов. Он лично осмотрел все локации. Также марафон посетили руководитель управления общественно-политической работы СК Герой России Сергей Петров, сотрудники центрального аппарата СК, учащиеся ведомственных образовательных учреждений, почетные гости.

«Мероприятие не случайно - в знаковом для всей нашей страны месте - в Парке Победы. Что еще больше подчеркивает значимость Следственного комитета в обеспечении закона и конституционных прав и свобод наших граждан», - сказал Сергей Петров.

Он напомнил, что совсем недавно сотрудники СК у стен Музея Победы на Поклонной горе принимали участие в акции «Свеча памяти». Она была приурочена к Дню памяти и скорби.

«Огромная цена, которую Советский союз заплатил за Победу дает нам полное право активно пресекать все попытки героизации нацизма», - подчеркнул Петров.

Петров отметил, что всех нас объединяет ответственность за судьбу нашей Родины. По его словам, выставка на Поклонной горе показала открытость СК РФ.

Наибольшее внимание гостей привлекла экспозиция современной криминалистической техники. Здесь можно было осмотреть передвижные лаборатории, уникальные приборы для анализа улик, служебный автопарк. Особый интерес у посетителей вызвал стенд с трофейным вооружением и оборудованием, изъятым в зоне спецоперации: БПЛА, образцы военной техники ВСУ и документальные фото- и видеоматериалы, запечатлевшие преступления киевского режима.

В рамках марафона открылась выставка Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованная совместно с Федеральным агентством по делам национальностей. Яркие фотозоны, оформленные в стилистике ведомства, пользовались популярностью у посетителей. ФМБА России провело акцию по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Между СК и ФМБА России заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого агентство оказывает медпомощь сотрудникам ведомства. В течение всего дня офицеры СК проводили экскурсии, подробно рассказывая о работе в полевых условиях, о роли науки в установлении истины.

Самым эмоциональным этапом марафона «15 лет на страже права и справедливости» стали мастер-классы. Под руководством криминалистов гости снимали отпечатки пальцев, работали с дактилоскопическими порошками и осваивали методики изъятия улик. Многие школьники и студенты признались, что эти практические занятия побудили их всерьез задуматься о поступлении в ведомственные вузы.