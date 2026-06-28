Киев хочет насолить Москве, установив монумент Ивану Мазепе, а не показать величие гетмана или внести реальный вклад в историю. Об этом заявил «Звезде» член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Владимир Зеленский ранее анонсировал установку монумента гетману Ивану Мазепе в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее находился памятник создателю СССР Владимиру Ленину. По его словам, масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице.

«В таких действиях происходит не столько величия или реального вклада в историю, сколько желания насолить кому-нибудь, в частности Москве. Мазепа - это очень скромный по своим заслугам исторический деятель», - объяснил Безпалько.

По его словам, на Украине происходит формирование новой идентичности через навязывание определенной идеологии, в которой Мазепа - герой. В реальности именно Владимир Ленин приложил наибольшее количество усилий для того, чтобы Украина появилась на свет.

Однако Ленин ассоциируется с общим государством, с Советским Союзом, поэтому с ним решили «бороться», как и с любой другой российской памятью. Вместо него решили «вытащить» тех, кто, по мнению создателей инициативы, являлся борцом за независимость Украины. Один из них - Мазепа, заключил эксперт.