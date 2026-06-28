В июле изменится порядок формирования кредитной истории

С 1 июля в России измениться порядок формирования кредитной истории. Об этом сообщил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.

«В кредитную историю с 1 июля добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит», - рассказал он в интервью с РИА Новости.

Эксперт отметил, что проблема, при которой новый кредитор передает кредитные истории в другое БКИ, но не может понять, кто был предыдущим кредитором, устраняется. При реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о предыдущем кредиторе.

По словам Филиппова, кредиторы будут передавать дату и время события, что позволит детализировать кредитную информацию. Это важно для ситуаций, когда в течение одного дня у заемщика возникла просрочка, которая сразу же была погашена.

Ранее стало известно, что в России вступит в силу требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних в банках. С 1 июля кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям. Ожидается, что новые правила обеспечат дополнительную защиту интересов россиян моложе 18 лет.