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Банки РФ будут сообщать родителям о финансовых операциях их детей

Новое требование должно обеспечить дополнительную защиту интересов россиян моложе 18 лет.
Виктория Бокий 27-06-2026 01:40
© Фото: Walter G. Allgöwer, http://imagebroker.com#search, Globallookpress

В России вступит в силу требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних в банках. Соответствующие поправки внесены в закон «О банках и банковской деятельности».

С 1 июля кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям – родителям, усыновителям и попечителям. Однако есть исключение: если несовершеннолетний вступил в брак или прошел процедуру эмансипации (объявление несовершеннолетнего дееспособным. – Прим. ред.).

Ожидается, что новые правила обеспечат дополнительную защиту интересов россиян моложе 18 лет. Также благодаря новому требованию может повыситься уровень финансовой безопасности несовершеннолетних.

Ранее экономист Александр Разуваев в разговоре со «Звездой» призвал родителей контролировать расходы ребенка. Связано это с тем, что дети могут ошибаться и попадать под влияние разных незаконных организаций. Так, к слову, эксперты предупреждали, что мошенники могут подделывать голоса родителей, чтобы обмануть ребенка и выманить у него личные данные, в том числе деньги на банковских счетах.

#в стране и мире #дети #банк #родители #финансовые операции
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