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К Земле выходит рекордная в 2026 году группа солнечных пятен

При этом признаков подготовки к крупным вспышкам пока нет.
Гоар Хачатурян 28-06-2026 15:59
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, Global Look Press

Группа пятен под номером 4478, которая сейчас выходит с обратной стороны Солнца на видимую, достигла максимального размера с начала этого года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На данный момент ее площадь составляет почти 1200 единиц (точное значение - 1190)», - рассказали ученые.

Предыдущий рекорд принадлежал группе пятен под номером 4366, которая наблюдалась в феврале. Ее площадь составляла около 1100 единиц, а сама область породила мощную вспышку класса X8.1, которая также установила рекорд 21 века по количеству сильных солнечных вспышек.

Отмечается, что, несмотря на внушительные размеры, группа № 4478 остается относительно спокойной. Она продолжает накапливать энергию, признаков подготовки к крупным вспышкам пока не наблюдается. Ожидается, что уже во вторник активная область окажется на линии Солнце - Земля.

Время от времени из этой области выбрасываются небольшие облака плазмы. Одно из них, по прогнозам, достигнет Земли 30 июня, второе - 1 июля. В остальном поведение новой группы остается загадочным: пока она выглядит скорее «интровертом» среди солнечных активных областей, говорят специалисты.

На минувшей неделе на Солнце произошла мощная вспышка класса M2.6. Она продлилась 33 минуты и стала сильнейшей за последний месяц.

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