В Госдуме рассказали о нюансах больничного для самозанятых

Добровольное страхование самозанятых россиян, которое вводится в стране с июля, поможет им решить финансовые проблемы в случае болезни. Об этом «Звезде» рассказала депутат Госдумы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она объяснила, что при получения оплачиваемого больничного самозанятым гражданам необходимо заключить договор на добровольной основе. Нужно выбрать страховую сумму.

«Их две - 35 тысяч и 50 тысяч рублей. Стоимость уплаты ежемесячного страхового взноса составляет 3,84%. От выбора зависит в дальнейшем сумма выплат при больничном или получении листка нетрудоспособности», - рассказала депутат.

Те, кто выплачивал до 50 тысяч рублей - смогут получить эту сумму по выплатам. Те, кто выбрал страховую сумму до 35 тысяч - смогут получить до 35 тысяч рублей.

«Чем это хорошо? Прежде всего дает возможность самозанятым решать свои проблемы в случае наступления периода нетрудоспособности. Это период, когда люди наиболее уязвимы, им необходимо приобретение лекарств, необходим уход. А те, кто работает сам на себя, очень сильно зависят от заработка», - объяснила Бессараб.

Парламентарий отметила, что в России около 16,5 миллионов самозанятых. При этом примерно половина из них трудится по трудовому договору на какого-то работодателя. Самозанятость помогает им дополнительно увеличивать свой доход. Но оставшаяся половина не является стороной трудовых отношений, и кроме профессионального дохода у них нет буквально ничего - для них оформление оплачиваемого больничного станет хорошим подспорьем.

«Примерно 550 тысяч самозанятых уже заключили договора на пенсионное обеспечение - и это тоже хорошая возможность для того, чтобы на будущее сформировать себе пенсионные накопления», - отметила Бессараб.

Ранее сообщалось, что с июля 2026 года самозанятые россияне впервые смогут оформлять оплачиваемый больничный. Такую возможность дает федеральный закон. Речь идет о тех гражданах, кто полгода добровольно платил взносы.