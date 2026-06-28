Самозанятые смогут брать с июля оплачиваемый больничный

С июля 2026 года самозанятые россияне впервые смогут оформлять оплачиваемый больничный. Такую возможность дает федеральный закон, пишет ТАСС. Речь идет о тех гражданах, кто полгода добровольно платил взносы.

С начала 2026 года в России стартовал эксперимент по добровольному страхованию самозанятых от нетрудоспособности, напоминает 360.ru. Закон предусматривает, что право на пособие по временной нетрудоспособности возникает после 6 месяцев непрерывных взносов.

Для получения больничного листа необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России. Гражданин может выбрать размер страховой суммы - 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Ежемесячный взнос составит 3,84% от этой суммы. Например, при страховом покрытии в 35 тысяч рублей взнос будет 1 344 рубля, а при 50 тысячах - 1 920 рублей.

Ранее Минздрав России обновил правила оформления больничных листов. Теперь родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сохранить право на пособие, даже если в этот период работают у другого работодателя. Это нововведение позволяет совмещать декретный отпуск с подработкой в других организациях, не теряя при этом страховую защиту.