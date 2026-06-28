Метеоролог: в Калининградскую область пришло африканское тепло

В Калининградскую область пришло африканское тепло, рассказала «Звезде» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Уже несколько дней погоду в этом регионе определяет гребень антициклона, центр которого принес аномальную жару в Западную Европу.

«Температура воздуха прошедшим днем достигала там 32 градусов. Воздух продолжает прогреваться, сохраняется влияние гребня антициклона, так что еще несколько дней там температура воздуха будет существенно выше климатической нормы где-то на 5-6 градусов. И температура воды в Балтике тоже за счет очень теплой погоды повышается», - отметила синоптик.

Местные паблики пишут, что из-за редкой жары пляжи Калининградской области забиты отдыхающими. В выходные люди едут на электричках к морю. В регионе из-за высокой температуры ввели режим повышенной готовности.

Европу на этой неделе охватила экстремальная смертоносная жара. В Великобритании зафиксировали рекордную для июня температуру за всю историю метеонаблюдений - 35,8 градуса. В других странах воздух прогрелся до 40 с лишним градусов.

В Испании из-за жары уже зафиксировано порядка 200 случаев преждевременной смерти. В Париже температура воздуха поднялась выше 40 градусов, что привело к гибели четверых детей в запертых машинах и к более чем 50 утоплениям, включая случаи, когда люди купались в местах, не предназначенных для этого.