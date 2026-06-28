МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Метеоролог: в Калининградскую область пришло африканское тепло

В регионе установился антициклон, который принес экстремальную жару в Западную Европу.
Владимир Рубанов 28-06-2026 14:16
© Фото: kaliningradtop, Telegram © Видео: ТРК Звезда

В Калининградскую область пришло африканское тепло, рассказала «Звезде» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Уже несколько дней погоду в этом регионе определяет гребень антициклона, центр которого принес аномальную жару в Западную Европу.

«Температура воздуха прошедшим днем достигала там 32 градусов. Воздух продолжает прогреваться, сохраняется влияние гребня антициклона, так что еще несколько дней там температура воздуха будет существенно выше климатической нормы где-то на 5-6 градусов. И температура воды в Балтике тоже за счет очень теплой погоды повышается», - отметила синоптик.

Местные паблики пишут, что из-за редкой жары пляжи Калининградской области забиты отдыхающими. В выходные люди едут на электричках к морю. В регионе из-за высокой температуры ввели режим повышенной готовности.

Европу на этой неделе охватила экстремальная смертоносная жара. В Великобритании зафиксировали рекордную для июня температуру за всю историю метеонаблюдений - 35,8 градуса. В других странах воздух прогрелся до 40 с лишним градусов.

В Испании из-за жары уже зафиксировано порядка 200 случаев преждевременной смерти. В Париже температура воздуха поднялась выше 40 градусов, что привело к гибели четверых детей в запертых машинах и к более чем 50 утоплениям, включая случаи, когда люди купались в местах, не предназначенных для этого.

#Калининградская область #Жара #антициклон #наш эксклюзив #море #Западная Европа #температура воздуха
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 