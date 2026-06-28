Освобождены Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской

Российская армия освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области, сообщило Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили эти населенные пункты, говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе боев нанесены удары по живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Подгавриловки, Кривобоково, Романок, Широкого, Великомихайловки (Днепропетровская область), Малиновки, Васиновки и Любицкого (Запорожская область).

Потери противника в этом районе составили более 490 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, шесть автомобилей. Кроме того, уничтожены четыре орудия полевой артиллерии.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки «Восток».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.