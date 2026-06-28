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Число заразившихся сальмонеллезом в Астрахани выросло до 23

Среди госпитализированных есть шестеро детей.
Владимир Рубанов 28-06-2026 11:34
© Фото: СУ СК России по Астраханской области © Видео: СУ СК России по Астраханской области

В Астрахани до 23 человек увеличилось количество госпитализированных с подозрением на сальмонеллез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В числе госпитализированных есть шестеро детей. Одна женщина скончалась накануне, уточнил представитель правоохранительных органов.

С 24 по 27 июня в больницу стали обращаться жители города, которые, вероятно, ели рыбные котлеты, приготовленные на одном из предприятий общественного питания. К вечеру субботы в медучреждении находилось 14 пациентов.

Предварительная причина отравления - употребление продукции, изготовленной на предприятии общественного питания, сообщили следователи. Все пострадавшие употребляли готовую еду, приготовленную на предприятии общественного питания с доставкой на дом.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование под свой контроль.

#расследование #инфекция #заражение #Астрахань #сальмонеллез #готовая еда
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