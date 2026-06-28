Стала известна причина отравления 14 человек в Астрахани

Предварительной причиной отравления 14 человек в Астрахани стало употребление готовой продукции, изготовленной на предприятии общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

«По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в период с 24 по 27 июня 2026 года в Астрахани была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией. Пострадавшие употребили готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос.

В медицинские учреждения госпитализировали 14 человек, в числе которых было четверо детей. У всех поступивших подтвердили сальмонеллез. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась.

СК РФ по Астраханской области расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Астраханской области Ибрагиму Могушкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе СК РФ.