Российские батутисты завоевали два золота и серебро на этапе Кубка мира

Российские батутисты взяли две золотые и одну серебряную медаль на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в швейцарской Арозе.

В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Бладцева, набрав 58,81 балла. Серебро взяла белорусская спортсменка Яна Лебедева с результатом - 58,53 балла. Бронза досталась Екатерине Ершовой (58,06 баллов).

В синхронных прыжках среди женщин Анжела Бладцева и София Аляева заняли первое место. Вторыми стали спортсменки из Японии Хикару Мори и Саки Танака, а третьими – белоруски Виолетта Бордиловская и Яна Лебедева.

В синхронных прыжках среди мужчин золото взяли белорусы Андрей Буйлов и Станислав Яскевич. Серебро завоевали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов, а бронзу – французы Пьер Гузу и Аллан Моранте.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Будапеште. В соревнованиях среди девушек до 15 лет Кувшинова набрала 348,25 балла.