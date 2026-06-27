ВС РФ обесточили работавшие для ВСУ предприятия в Сумской области

Беспилотный аппарат «Герань-2 Сикер» ударил по инфраструктурному объекту, задействованному ВСУ. Минобороны России показало видеозапись атаки.

Удар был нанесен по подстанции мощностью 330 киловольт в Конотопе Сумской области. В результате были обесточены несколько промышленных объектов и предприятий, обслуживающих украинские вооруженные формирования.

До этого российские беспилотники «Герань-2» уничтожили украинскую установку комплексной подготовки газа «Западная Солоха» в селе Арсеновка Полтавской области. Атака привела к возникновению пожара на месте, подтвержденного тепловыми сигнатурами со спутников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.