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ВС РФ обесточили работавшие для ВСУ предприятия в Сумской области

Беспилотный аппарат «Герань-2 Сикер» ударил по подстанции.
Владимир Рубанов 27-06-2026 07:45
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Беспилотный аппарат «Герань-2 Сикер» ударил по инфраструктурному объекту, задействованному ВСУ. Минобороны России показало видеозапись атаки.

Удар был нанесен по подстанции мощностью 330 киловольт в Конотопе Сумской области. В результате были обесточены несколько промышленных объектов и предприятий, обслуживающих украинские вооруженные формирования.

До этого российские беспилотники «Герань-2» уничтожили украинскую установку комплексной подготовки газа «Западная Солоха» в селе Арсеновка Полтавской области. Атака привела к возникновению пожара на месте, подтвержденного тепловыми сигнатурами со спутников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #беспилотники #сумская область #Герань-2 сикер
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