Трамп назвал экс-советника безумцем и призвал сурово его наказать

Дональд Трамп выразил надежду на строгий приговор для бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который признал свою вину в ненадлежащем обращении с секретной информацией во время первого срока Трампа. Об этом американский лидер написал на в социальной сети Truth Social, сообщает RT.

Президент США назвал Болтона «чрезвычайно глупым, неуравновешенным и некомпетентным». По словам Трампа, этот «ужасный человек и безумец» всегда стремился создавать проблемы и разжигать войны, был «подстрекателем к гибели и разрушениям». В конце глава Белого дома выразил надежду, что с его экс-помощником обойдутся строго.

Болтон признал свою вину в ходе заседания в федеральном суде по делу о ненадлежащем обращении с секретной информацией, связанной с его работой в период первого президентского срока Трампа. Экс-чиновнику грозит до 60 месяцев тюремного заключения и штраф в размере $2,25 млн.

Приговор по этому делу вынесут 28 октября. Болтон занимал должность советника Трампа с 2018 по 2019 год. В 2005-2006 годах он работал постоянным представителем США при ООН. Он подал в отставку по инициативе президента, который объяснил это разногласиями по ряду вопросов.

Ранее Болтон неоднократно критиковал внешнеполитический курс Трампа. Например, в марте Болтон заявил, что Трамп не подготовил почву для операций в Иране и не вовлек должным образом Конгресс и союзников США в обсуждение.

В августе 2025 года агенты ФБР провели обыск в его доме. В октябре Минюст США предъявил экс-советнику обвинения по 18 эпизодам. Следствие утверждало, что Болтон пересылал секретные данные через электронную почту и мессенджеры, а также хранил их дома. Сам бывший чиновник называл это дело политически мотивированным.