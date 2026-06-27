В ЕС признали несоответствие санкций против РФ международному праву

Спецпосланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что меры, принятые Евросоюзом, не имеют обязательной юридической силы на международном уровне. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Independent.

О'Салливан пояснил, что санкции ЕС не одобрены ООН и не могут считаться юридически обязательными в рамках международного права. Он признал, что эффективность санкций зависит от поддержки со стороны широкой международной коалиции.

Ранее Болгария заблокировала принятие 21-го пакета санкций против России. Премьер-министр страны Румен Радев подчеркнул, что София будет одобрять только те ограничения, которые помогут приблизить Россию и Украину к мирному урегулированию.

По его словам, новые санкции могут негативно сказаться на «Лукойле», который поставляет топливо в Болгарию и управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране. Кроме того, Болгария выступила против ограничений в отношении патриарха Кирилла.

До этого Канада расширила список санкций против России, туда внесли еще семь физических лиц и 34 компании. Под ограничения попали четыре биржи, два банка, 120 судов, якобы принадлежащих «теневому флоту» России, и шесть иностранных фирм, сотрудничающих с компаниями из РФ. Москва в ответ закрыла въезд на постоянной основе для 103 граждан Канады, включая членов парламента.