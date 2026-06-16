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Канада ввела санкции против российских бирж, банков и более 100 судов

В список попали семь физических и больше 30 юрлиц.
Дима Иванов 16-06-2026 15:12
© Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Global Look Press

Канада расширила список санкций против России, туда внесли еще семь физических лиц и 34 компании, сообщили на сайте МИД страны.

Под ограничения попали четыре биржи, включая Санкт-Петербургскую и Московскую, а также СПБ. Два банка - «Абсолют банк» и «Земский банк». Несколько проектов Росатома - НКО «Истина» и страховая компания «Согласие».

В санкционный лист также добавили 120 судов, якобы принадлежащих «теневому флоту» России, и шесть иностранных фирм, сотрудничающих с компаниями из России.

Ранее Великобритания объявила о вводе санкций против газовозов, якобы связанных с Россией.

#в стране и мире #санкции #Канада
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