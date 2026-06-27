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Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ

Удар нанесли авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
27-06-2026 07:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВКС России нанесли удар по личному составу и пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удар по заданным координатам нанес экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Все авиационные бомбы были с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Разведка подтвердила уничтожение заданной цели. Затем экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинских морских пехотинцев в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области. Отмечалось, что целью стал пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. На него израсходовали три авиабомбы ФАБ-500, оборудованной УМПК.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#ВКС РФ #Минобороны РФ #су-34 #ВСУ #спецоперация
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