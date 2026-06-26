Дания первой в ЕС начала отказывать в убежище украинским мужчинам

Дания больше не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, если они не предоставят документ, подтверждающий освобождение от военной службы. Об этом говорится на сайте датского кабмина.

Мера вводится для того, чтобы предотвратить случаи уклонения украинцев от армии. Дания не предполагала, что ее правила легализации граждане Украины будут использовать, чтобы избежать мобилизации.

На сайте правительства Дании уточняется, что украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут получить вид на жительство, но только в соответствии со специальным законом Украины. В случае, если украинцы смогут предоставить документы, которые подтверждают освобождение от военной службы, то они смогут получить ВНЖ.

Что касается тех, кто еще не достиг 23 лет, вид на жительство в Дании будет им выдан до достижения данного возраста. После этого срок действия ВНЖ не может быть продлен без предоставления документов, освобождающих от военной службы.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Дании пугают местных жителей нацистской символикой. Датчане жалуются властям, что украинские мужчины позволяют себе агрессивные высказывания и проявление нетерпимости к гражданам страны, в которой они находятся.