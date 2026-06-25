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Экс-премьер Польши допустил выход страны из ЕС из-за Украины

В последнее время отношения Варшавы и Киева заметно ухудшились.
Виктория Бокий 25-06-2026 02:48
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Вступление Украины в ЕС может усилить популярность польского движения Polexit, которое выступает за выход Варшавы из Евросоюза. Об этом заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.

«Это (вступление Украины в ЕС. – Прим. ред.) усилит тенденцию к Polexit. Особенно, если поляки придут к выводу, что теряют финансирование, конкурентные преимущества и не могут эффективно отстаивать свои интересы, а решения принимаются за них», - рассказал Миллер в эфире Radio Zet.

С его слов, если Украина присоединиться к ЕС, то это сильно ударит по польскому сельскому хозяйству. Также это усилит нагрузку на бюджет Варшавы. Миллер связывает это с тем, что после вступления Киева в Союз произойдет перераспределение средств внутри объединения, а Украина одновременно станет «самой крупнейшей и бедной страной сообщества».

Напомним, в последнее время отношения Киева и Варшавы заметно ухудшились. Это произошло после того, как Владимир Зеленский оскорбил Варшаву, решив назвать подразделение ВСУ «именем героев УПА*». В Польше после этого заявили, что отказ Киева уважать память поляков, погибших от рук пособников фашистов, означает конфронтацию с Варшавой.

На днях в польском парламенте предложили выселить из страны всех украинцев. Независимый депутат польского Сейма Януш Ковальский считает, что граждан Украины в Польше нужно лишить всех привилегий.

 * Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #Польша #ЕС #Polexit #вступление в ЕС
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