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Захарова раскритиковала Румынию из-за запрета российской символики

Официальный представитель МИД РФ заявила, что нагнетаемая в Румынии русофобия приносит негативные последствия.
Дарья Ситникова 27-06-2026 19:47
© Фото: Xie Han, XinHua, Global Look Press

Запрет на использование государственной символики России командой по художественной гимнастики - следствие нагнетаемой в Румынии русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Достойно сожаления, что нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Захарова отметила, что подобные действия говорят о неспособности Бухареста обеспечить равные условия для участников международных соревнований. Дипломат также выразила мнение, что государство, допускающее подобные ситуации, не должно претендовать на проведение крупных международных спортивных мероприятий.

Пресс-атташе Федерации гимнастики России Линар Гинатуллин ранее заявил, что румынские организаторы сообщили о решении не демонстрировать государственный флаг России и не исполнять национальный гимн в случае победы наших гимнасток. По словам Гинатуллина, это прямое нарушение майского решения исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которое восстановило права российских гимнастов.

После этого российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока. Это решение было принято на фоне серьезных нарушений регламента со стороны организаторов.

#Россия #в стране и мире #Художественная гимнастика #Мария Захарова #Русофобия #МИД РФ #Румыния #флаг #гимн #символика
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