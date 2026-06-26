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Российские гимнастки отказались от турнира в Румынии из-за запрета флага

В России отметили, что это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, которое восстановило права наших атлетов.
Владимир Рубанов 26-06-2026 10:53
© Фото: rgymrussialive, Telegram

Российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока. Это решение было принято из-за серьезных нарушений регламента со стороны организаторов, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Пресс-атташе Федерации гимнастики России Линар Гинатуллин заявил, что организаторы сообщили о решении не демонстрировать государственный флаг России и не исполнять национальный гимн в случае победы наших гимнасток. Он подчеркнул, что это является прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которое восстановило права российских гимнастов.

Российский представитель также отметил, что это решение противоречит уставу World Gymnastics и обновленным положениям Олимпийской хартии, направленным на защиту спорта от политического, государственного, социального и экономического давления. Гинатуллин добавил, что наша сборная всегда готова выступать на соревнованиях, где соблюдаются требования World Gymnastics.

Ранее мэр города Эмиль Бок выразил недовольство возвращением российским спортсменам права использовать флаг и гимн страны. Он заявил, что намерен не допустить появления российской символики во время этапа Кубка вызова по художественной гимнастике, который пройдет с 26 по 28 июня.

Накануне генконсула Румынии в Санкт-Петербурге объявили персоной нон грата. Само генконсульство на Гороховой улице закроют. Это решение Москва приняла в ответ на закрытие российского генконсульства в Констанце в конце мая.

#Спорт #Художественная гимнастика #Румыния #Запрет #символика #кубок вызова
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