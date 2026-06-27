Воздушные силы Украины заявили о крушении украинского истребителя МиГ-29. Об этом говорится в официальном Telegram-канале воздушных сил киевского режима.

Сообщается, что в ночь на 27 июня была потеряна связь с самолетом, выполнявшим боевое задание в Полтавской области. По официальному заявлению, пилоту удалось катапультироваться.

Обстоятельства инцидента уточняются. В публикации не приводятся причины крушения самолета.

Сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении ВС РФ двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Удар БПЛА «Герань-4 Сикер» был нанесен по аэродрому Вознесенск. Кроме истребителей была поражена наземная техника обеспечения и личный состав ВСУ.