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ВСУ признали потерю третьего МиГ-29 за сутки

Крушение украинского истребителя произошло в Полтавской области.
Сергей Дьячкин 27-06-2026 15:25
© Фото: Sergey Popsuevich,Transport Photo Images, Global Look Press

Воздушные силы Украины заявили о крушении украинского истребителя МиГ-29. Об этом говорится в официальном Telegram-канале воздушных сил киевского режима.

Сообщается, что в ночь на 27 июня была потеряна связь с самолетом, выполнявшим боевое задание в Полтавской области. По официальному заявлению, пилоту удалось катапультироваться.

Обстоятельства инцидента уточняются. В публикации не приводятся причины крушения самолета.

Сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении ВС РФ двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Удар БПЛА «Герань-4 Сикер» был нанесен по аэродрому Вознесенск. Кроме истребителей была поражена наземная техника обеспечения и личный состав ВСУ.

#авиация #в стране и мире #МиГ-29 #истребитель #ВСУ #полтавская область #Киевский режим
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