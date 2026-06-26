МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинская САУ «Богдана» заполыхала от ударов российских дронов

Удар беспилотниками наносился в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области.
26-06-2026 18:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки «Богдана». Это сделали военнослужащие подразделения беспилотных систем из состава группировки войск «Север». 

Цель находилась в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Вражеские артиллеристы были обнаружены оператором дрона, когда вели огонь по российским позициям. 

Российские военнослужащие применили ударные FPV-дроны. Их расчеты координировал оператор разведывательного беспилотника. В итоге множественные удары БПЛА-камикадзе доконали неприятельскую самоходку и она сгорела.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #сумская область #богдана #FPV-дроны
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 