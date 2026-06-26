Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки «Богдана». Это сделали военнослужащие подразделения беспилотных систем из состава группировки войск «Север».

Цель находилась в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Вражеские артиллеристы были обнаружены оператором дрона, когда вели огонь по российским позициям.

Российские военнослужащие применили ударные FPV-дроны. Их расчеты координировал оператор разведывательного беспилотника. В итоге множественные удары БПЛА-камикадзе доконали неприятельскую самоходку и она сгорела.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.