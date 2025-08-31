Эксперт: мошенники могут подделать голоса родителей, чтобы обмануть ребенка

Мошенники могут представляться родителями и другими родственниками ребенка для того, чтобы выманить у него личные данные с целью обмана и хищения денежных средств. Об этом в беседе с RT рассказал старший эксперт одного из операторов сотовой связи по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Кроме этого, опасность несут и популярные онлайн-игры, а также различные приложения для гаджетов.

«Злоумышленники могут имитировать голос родителей в мессенджерах, чтобы потребовать срочно перевести деньги, или взламывать аккаунты друзей, рассылая фишинговые ссылки. Чтобы снизить риски, настройте смс-оповещения обо всех операциях по детской карте и объясните, что даже знакомые в сети могут оказаться мошенниками», - предупредил эксперт.

Злоумышленники имеют различный арсенал средств для вымогательства как личных данных, так и данных банковской карты ребенка.

Лопатин призвал родителей проводить разъяснительную и профилактическую работу с детьми, чтобы избежать неприятностей.

Ранее россиянам перечислили уловки аферистов перед 1 сентября.