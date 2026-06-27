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Великий Новгород встретил участников проекта «Поезд Памяти»

В делегацию входят 200 школьников из разных стран.
Владимир Рубанов 27-06-2026 11:36
© Фото: dronovnov, Telegram © Видео: dronovnov, Telegram

Участники патриотического проекта «Поезд Памяти» прибыли в Великий Новгород. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он уточнил, что в составе делегации 200 ребят из разных стран.

Глава региона отметил, что Великий Новгород первым в России встретил участников пятого сезона проекта. До этого поезд уже побывал в пяти городах Белоруссии.

Школьники посетили Новгородский кремль, музей деревянного зодчества «Витославлицы», Рюриково городище, «Линию обороны» и инновационный научно-технологический центр «Валдай». До этого поезд уже побывал в пяти городах Белоруссии.

Губернатор напомнил, что новгородская земля пережила тяжелые бои в годы Великой Отечественной войны. По его словам, важно, что молодые люди интересуются этой историей и стремятся узнать правду.

В проекте «Поезд Памяти» участвуют старшеклассники из республик бывшего СССР, чьи предки сражались с нацизмом в Великой Отечественной войне. В этом году к ним впервые присоединились школьники из США, Великобритании и Франции. Путешествие проходит под общим Знаменем Победы. Маршрут пройдет по 13 городам России и Белоруссии и завершится 4 июля.

#Великая Отечественная война #новгородская область #Великий Новгород #Школьники #поезд памяти #Александр Дронов
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