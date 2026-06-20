Юбилейный «Поезд Памяти» объединил потомков победителей из разных стран

Из Москвы отправился юбилейный, пятый по счету «Поезд Памяти» - культурно-образовательный проект, посвященный сохранению памяти о подвиге народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

В этом году участниками проекта стали 200 школьников в возрасте от 15 до 17 лет. Вместе в путешествие отправились представители всех бывших республик Советского Союза, а также впервые подростки из стран антигитлеровской коалиции - США, Великобритании и Франции. Маршрут пройдет по 13 городам России и Беларуси и завершится 4 июля.

«Это проект, который оказывается для ребят поворотным моментом в их жизнях. Мы это знаем по первым четырем пробегам - мы держим связь, и практически все говорят, что они изменились, что они поменяли свое отношение к жизни, по-настоящему, более глубоко поняли историю своей страны, своего народа. И пусть мы сейчас живем по разные стороны государственных границ, история-то у нас одна - это великая история великой победы, и наш "Поезд памяти" дает возможность каждому участнику соприкоснуться с этой великой историей и почувствовать себя продолжателем великих традиций», - признается заместитель председателя Совета Федерации и руководитель оргкомитета проекта Константин Косачев.

Ключевым событием программы станет посещение Брестской крепости. Там участники встретят ночь на 22 июня и почтят память защитников Родины в день 85-летия начала Великой Отечественной войны.

Проект был инициирован председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. С 2023 года он реализуется под эгидой Союзного государства при поддержке президентов России и Беларуси.

По словам организаторов, за пять лет существования проекта его участниками стали уже тысяча человек. Интерес к поездке продолжает расти: в России конкурс в этом году превысил 300 человек на место. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, «Поезд Памяти» помогает молодым людям увидеть места воинской славы своими глазами, глубже понять общую историю народов и почувствовать себя продолжателями традиций поколения победителей.