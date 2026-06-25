ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе

Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила попытку террористического акта на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Установлено, что житель Мариуполя связался с представителем украинских спецслужб через Telegram. По указанию куратора он взял из тайника самодельное взрывное устройство, предназначенное для взрыва в административном здании одного из районных судов города.

Потом злоумышленник приехал к месту, где предполагалось совершить теракт. Там его задержали сотрудники ФСБ России.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене, приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ и Следственный комитет предотвратили теракт в Пятигорске. Задержаны 17-летняя россиянка с самодельным взрывным устройством мощностью около 2 кг тротила и 44-летняя женщина, планировавшая доставить аналогичное устройство. Взрывчатка обезврежена, пострадавших нет.