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Минздрав расширил перечень редких болезней

После обновления общее число редких заболеваний в перечне достигло 303.
Анастасия Митина 26-06-2026 07:32
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Министерство здравоохранения РФ добавило в перечень редких болезней два орфанных заболевания. Это следует из ведомственного документа.

В новую редакцию вошли фиброматоз десмоидного типа и первичная эритромелалгия. Первое заболевание представляет собой редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани. Второе характеризуется приступами жгучей боли, резким покраснением и повышением температуры конечностей.

Расширение перечня орфанных заболеваний помогает улучшить диагностику болезней и упрощает процесс регистрации препаратов. После обновления общее число редких заболеваний в перечне достигло 303.

Кроме того, в группу «Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью» вошел синдром Шаафа - Янга. Он относится к редким генетическим нейроразвитийным заболеваниям, вызываемым мутациями в гене.

Ранее стало известно, что в 2026 году в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) были включены 14 новых методов лечения. Отмечалось,что один из методов, ранее входивший в раздел II высокотехнологичной медицинской помощи, также включили в базовую программу ОМС. Благодаря этому пациенты могут получить доступ к ряду сложных и дорогостоящих процедур бесплатно, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.

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