МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жертвы Эпштейна подали иск в суд против Минюста США

Пострадавшие требуют удаления информации и выплаты компенсации.
Константин Денисов 27-03-2026 07:21
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Жертвы преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна подали иск против Минюста США и компании Google в связи с разглашением их данных при публикации файлов из дела миллиардера. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Соединенные Штаты, действуя через Министерство юстиции, сделали осознанный политический выбор, отдав приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации, а не защите частной жизни жертв Эпштейна», - говорится в тексте заявления.

Ведомство уже удалило информацию подобного рода из публичного доступа. Однако истцы ссылаются на то, что Google этого до сих пор не сделал.

Требования пострадавших сводятся к окончательному удалению их данных, исключению подобных инцидентов в будущем, а также выплате морального ущерба в размере 1 000 долларов каждому.

Кроме того, они требуют оштрафовать Google на сумму, достаточную для того, чтобы компания осознала вину и впредь не допускала подобных вещей.

Ранее сообщалось о том, что в файлах Эпштейна нашли ИИ-фото Зеленского с Макроном и Стармером в постели*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #суд #Google #Минюст США #файлы Эпштейна
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 