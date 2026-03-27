Жертвы Эпштейна подали иск в суд против Минюста США

Жертвы преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна подали иск против Минюста США и компании Google в связи с разглашением их данных при публикации файлов из дела миллиардера. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Соединенные Штаты, действуя через Министерство юстиции, сделали осознанный политический выбор, отдав приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации, а не защите частной жизни жертв Эпштейна», - говорится в тексте заявления.

Ведомство уже удалило информацию подобного рода из публичного доступа. Однако истцы ссылаются на то, что Google этого до сих пор не сделал.

Требования пострадавших сводятся к окончательному удалению их данных, исключению подобных инцидентов в будущем, а также выплате морального ущерба в размере 1 000 долларов каждому.

Кроме того, они требуют оштрафовать Google на сумму, достаточную для того, чтобы компания осознала вину и впредь не допускала подобных вещей.

