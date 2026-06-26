Синоптик рассказала, когда в Москву вернется 30-градусная жара

Тридцатиградусная температура вернется в Москву на первой неделе июля. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В конце первой пятидневки июля температура воздуха в Москве может подняться до +28...+30 градусов», - сказала она в интервью РИА Новости.

Эксперт также отметила июньскую температуру в Москве. Жителям города не стоит ожидать выше +30 градусов до конца месяца.

Ранее Позднякова сообщила, что в четверг температура в столице не поднимется выше +20 градусов. В дневные часы пятницы воздух может прогреться до +21. А в выходные столбик термометра может достигнуть отметки в 27 градусов.