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Синоптик рассказала, когда в Москву вернется 30-градусная жара

Метеоролог дала прогноз на конец первой пятидневки июля.
Анастасия Митина 26-06-2026 08:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Тридцатиградусная температура вернется в Москву на первой неделе июля. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В конце первой пятидневки июля температура воздуха в Москве может подняться до +28...+30 градусов», - сказала она в интервью РИА Новости.

Эксперт также отметила июньскую температуру в Москве. Жителям города не стоит ожидать выше +30 градусов до конца месяца.

Ранее Позднякова сообщила, что в четверг температура в столице не поднимется выше +20 градусов. В дневные часы пятницы воздух может прогреться до +21. А в выходные столбик термометра может достигнуть отметки в 27 градусов.

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