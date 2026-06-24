В выходные температура в Москве поднимется до 27 градусов

Четверг станет самым ненастным днем в столичном регионе на этой неделе, но в выходные жара вернется. Об этом рассказала RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Уже сегодня вечером к границам Московской области подойдет холодный атмосферный фронт», - рассказала эксперт.

По ее словам, в ночь на четверг температура будет составлять +10...+12°C, а днем - около +20°C. При этом ожидаются кратковременные дожди. Ночью это будет достаточно слабый дождь, но днем осадков будет больше. Ветер может усиливаться до 12-14 метров в секунду.

Позднякова объяснила, что в ночь на пятницу уже обойдется без осадков. Температура составит +10...+14°C, а в дневные часы +20...+21°C. Днем возможен кратковременный дождь. Ветер останется плотным - до 5-10 метров в секунду, но без порывов.

По прогнозам ученых, в выходные осадков в столице не ожидается. Температура ночью +10...+15°C. Днем в субботу +19...+24°C. В воскресенье столбик термометра может подняться до +27°C. Произойдет трансформация воздушной массы, заключила Позднякова.

Ранее синоптик Александр Шувалов в разговоре со «Звездой» объяснил, что конец июня в Москве ожидается дождливым и прохладным. В четверг с запада подойдет фронтальный раздел, связанный с развивающейся атмосферной волной. Поэтому ожидаются дожди на несколько дней, температура пойдет вниз. Также он предупредил о достаточно чувствительном северном и северо-западном ветре.