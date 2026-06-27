Путин подписал закон о тревожной кнопке на «Госуслугах»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на «Госуслугах», а также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае своей халатности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что с помощью тревожной кнопки граждане смогут через «Госуслуги» пожаловаться на мошеннические действия. Сообщение будет направлено в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут проинформированы о том, что человек стал жертвой преступников.

Согласно документу, операторы связи теперь должны выявлять абонентские номера, которые используют мошенники, и передавать их данные в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. На основе полученных сведений обслуживание таких номеров прекращается.

В случае, если злоумышленники успели похитить деньги, а оператор вовремя на заблокировал подозрительны номер, он обязан возместить ущерб. Для этого необходимо предоставить постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, то компенсация не предусматривается.

Также, согласно новому закону, государственным органам, Центробанку и кредитным организациям разрешается делать бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия. Такая мера вводится в целях предотвращения мошенничества и информирования о подозрительных операциях.

В последнее время мошенники стали придумывать все более изощренные схемы обмана россиян. Недавно в МВД России рассказали, как злоумышленники обманывают детей и подростков с помощью кражи кодов авторизации и сайтов-двойников.