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Путин подписал закон о тревожной кнопке на «Госуслугах»

Операторы связи теперь обязаны блокировать номера злоумышленников.
Виктория Бокий 27-06-2026 02:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на «Госуслугах», а также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае своей халатности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что с помощью тревожной кнопки граждане смогут через «Госуслуги» пожаловаться на мошеннические действия. Сообщение будет направлено в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут проинформированы о том, что человек стал жертвой преступников.

Согласно документу, операторы связи теперь должны выявлять абонентские номера, которые используют мошенники, и передавать их данные в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. На основе полученных сведений обслуживание таких номеров прекращается.

В случае, если злоумышленники успели похитить деньги, а оператор вовремя на заблокировал подозрительны номер, он обязан возместить ущерб. Для этого необходимо предоставить постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, то компенсация не предусматривается.

Также, согласно новому закону, государственным органам, Центробанку и кредитным организациям разрешается делать бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия. Такая мера вводится в целях предотвращения мошенничества и информирования о подозрительных операциях.

В последнее время мошенники стали придумывать все более изощренные схемы обмана россиян. Недавно в МВД России рассказали, как злоумышленники обманывают детей и подростков с помощью кражи кодов авторизации и сайтов-двойников.

#Путин #Мошенники #закон #госуслуги #Операторы связи #тревожная кнопка
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