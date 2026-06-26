В Минске проходит международный антифашистский конгресс. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин там заявил, что «западные страны исключают СССР из числа победителей Второй мировой войны, пытаясь украсть Победу не только у России, но и у Белоруссии, республик Закавказья, Средней Азии».

В конгрессе участвуют представители 36 стран мира. Главные темы: защита исторической правды, борьба с распространением идей нацизма в современном мире и укрепление международной безопасности.

Отточенный шаг роты почетного караула и лиричная песня о Родине, под которую министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, заместитель министра обороны России и представители иностранных делегаций возлагают цветы на площади Победы в Минске. С памяти о павших в годы Великой Отечественной войны - тех, кто ценной жизни до последнего защищал страну, и наше общее свободное будущее, начался четвертый Международный антифашистский конгресс.

Виктору Хренину и Виктору Горемыкину провели экскурсию по мемориальному комплексу Тростенец. Именно здесь находился один из крупнейших в Европе концентрационных лагерей и место массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации.

На вагонах-теплушках сюда свозили белорусов, русских, европейцев на уничтожение. Здесь погибли около 205 тысяч человек. О том, что пришлось пережить, показали в постановке у мемориала «Врата памяти».

Чтобы люди помнили о жертвах и о бесчеловечности нацизма - делегации заложили «аллею мира и созидания». Ведь сохранение памяти о тех событиях, в годы Великой Отечественной, в условиях напряженной геополитической обстановки, особенно важно, отметил Министр обороны Белоруссии на полях пленарного заседания.

«На фоне нарастающего системного кризиса и в политике, и в экономике правящие в Европе силы для удержания власти идут на прямой обман своих же граждан, нагнетая ситуацию на внешнем контуре, в том числе с помощью провокаций и диверсий, запугивая население мнимой угрозой с востока. Евросоюз милитаризируется, запуская на максимум маховик военной промышленности, и неприкрыто готовится к войне», - заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Пример тому и целенаправленный удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском. В нем находилась детская футбольная команда из Гомеля, они направлялись в Геленджик. В салоне 44 человека, из них 28 детей.

Одна сопровождавшая погибла, еще восемь человек получили ранения. В белорусском постпредстве при ОБСЕ инцидент признали актом терроризма. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это фашизмом. Как отметили в нашем МИД, и в правительстве Белоруссии - Киев только наращивает антибелорусскую риторику при содействии некоторых западных стран. Вот и сейчас, вместе Россия и Белоруссия, как и 80 лет назад борются уже против современного фашизма, и эта задача приоритетная.

«В соседних с нами странах уже на государственном уровне принято решение об уничтожении памятников. Подвигу советского народа, шествие нацистов, коллаборционистов, русофобия, переписывание истории. И вот это все вызывает огромную тревогу у нас. Попытки стран Запада переписать историю - это не что иное, как и есть возрождение современного нацизма», - заявил министр обороны Республики Беларусь.

Вспомним и события в педагогическом колледже в Старобельске. Там находились дети: 21 человек погиб, среди них 18 девушек, трое парней. Еще 42 человека получили ранения. Некоторые страны Запада, будто закрывая глаза, запрещают своим журналистам освещать подобные трагедии, находят повод не приехать или не выдать материал в эфиры. При этом продолжают оказывать поддержку ВСУ и согласовывают не только удары по прифронтовой зоне, но и вглубь России, в том числе дальнобойным оружием.

«Все эти преступления совершаются осознанно и организованы при содействии Запада, ведь без координат с их стороны это было бы невозможно. И здесь особую ответственность несет германское правительство. Фашизм ведь никуда не исчезал. Я была в музыкальной школе, мы привезли туда инструменты, и нас обстреляли. Я побывала в Горловке, в Ясиноватой, мы доставляли гуманитарную помощь, и нас атаковали с помощью дронов. Это прицельные удары по гражданским, призванные запугать их. И лейтмотив всегда один: убивать русских. И все это финансируется Западом», - заявил председатель общественного объединения «Мост мира - помощь жертвам войны» Лиана Килинч.

Всего в четвертом Международном антифашистском конгрессе приняли участие делегации почти из 40 стран: Азербайджана, Вьетнама, Китая, Великобритании, Германии, Венесуэлы. Как в очном, так и онлайн формате. Все они совместно с представителями Российского и Белорусского Минобороны подписали резолюцию.

Выступая за объединение усилий потенциала всего прогрессивного человечества во имя обеспечения долгосрочного мира в Европе, участники IV Международного антифашистского конгресса призывают: обеспечить безусловность осуждения лиц и организаций, участвовавших в осквернении и уничтожении памятников, мемориалов, захоронений советским воинам-освободителям на территории европейских государств. Это лишь один из многих пунктов резолюции.