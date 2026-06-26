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Реставраторы обнаружили на картине Рембрандта скрытый элемент

Открытие было сделано в ходе реставрации картины «Пустите детей приходить ко Мне».
Виктория Бокий 26-06-2026 02:14
© Фото: Eric Lalmand, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Реставраторы обнаружили на картине Рембрандта скрытый элемент –тюрбан, который художник закрасил и нарисовал на нем традиционную голландскую шапку. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о картине, написанной в XVII веке, на которой изображена сцена из Евангелия – «Пустите детей приходить ко Мне». Чуть позже эксперты выяснили, что на полотне была изображена более разнообразная толпа, где и был человек в тюрбане. Вероятно, другой художник или владелец картины, неправильно поняв замысел автора, решил убрать этот элемент.

Реставраторы также подтвердили и подлинность картины. Они удалили слои перекраски и доказали авторство Рембрандта. Как отмечает Life.ru, изменения могли быть связаны с культурным контекстом или попыткой адаптировать библейский сюжет под местные традиции.

Ранее ученые нашли под картиной Рембрандта «Ночной дозор» слой свинца. По мнению специалистов, он действует как защитный пропиточный слой, нанесенный перед кварцево-глинистой основой.

#открытие #искусство #реставрация #картина #Рембрандт
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