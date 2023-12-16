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Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта слой свинца

Ирина Егорова
11:52 16.12.2023
Вероятно, он действует как защитный пропиточный слой на холсте, перед нанесением кварцево-глинистой основы.
Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта слой свинца
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
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Исследователи из университетов в Нидерландах, Бельгии и Германии обнаружили под картиной голландского художника Рембрандта ван Рейна «Ночной дозор» ранее неизвестный слой свинца. Он, по мнению европейских ученых, действует как защитный пропиточный слой, нанесенный перед кварцево-глинистой основой. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. 

«Ночной дозор» исследовался на микромасштабе, исследовалась область размером 55 на 160 мкм. Образец краски был взят на месте шва, соединяющего две полосы холста.

«Как Рембрандт создавал "Ночной дозор"? Как материалы менялись с течением времени? В каком состоянии сейчас находится картина? И как лучше всего провести консервацию, чтобы обеспечить долгосрочную сохранность картины?» - такими вопросами озадачены ученые, следует из текста исследования.

Специалисты использовали метод коррелированной нанотомографии с использованием рентгеновской флуоресценции и птихографии и 360 проекций для 3D-реконструкции.

«Ночной дозор» один из самых известных шедевров Рембрандта, была написана в 1642 году. Изначально эта картина Рембрандта называлась «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга». На ней изображена группа мушкетеров-ополченцев одного из районов Амстердама, которые участвовали в Тридцатилетней войне, длившейся в Европе с 1618 по 1648 год.

Эта картина прославилась благодаря своим огромным размерам, драматическому использованию светотени и создающемуся у зрителя ощущению движения.

За прошедшие четыре столетия полотно неоднократно реставрировалось. Картина трижды подвергалась порче и попыткам уничтожения. За эти годы картина успела покрыться слоем копоти, а лак потемнел, притом что фигуры на картине и так находятся на темном фоне. Однако по сюжету - на картине изображен день: положение тени от левой руки капитана Кока показывает, что время действия - не более 14 часов.

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