Жена Владимира Зеленского Елена улыбнулась, когда говорила о конфликте на Украине. Это произошло в беседе с британским изданием The Sun.

«Это худший период в моей жизни», - заявила она и широко улыбнулась.

Супруга Зеленского пожаловалась в интервью, что боевые действия длятся слишком долго. Она также выразила надежду на скорый мир, пишет RT.

Обозреватели журнала The Economist ранее заметили, что управленческий стиль Владимира Зеленского со временем становится все более авторитарным. Кроме того, отмечается, что он крайне обидчив.

По словам высокопоставленного сотрудника разведки, Зеленский не терпит сильных людей, создав вокруг себя «культ лояльности». Его настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании, уточнил собеседник издания.