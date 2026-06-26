МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жена Зеленского выдала неожиданную эмоцию, говоря об Украине

Елена Зеленская пожаловалась, что боевые действия длятся слишком долго.
Дарья Ситникова 26-06-2026 18:42
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, www.imago-images.de, Global Look Press

Жена Владимира Зеленского Елена улыбнулась, когда говорила о конфликте на Украине. Это произошло в беседе с британским изданием The Sun.

«Это худший период в моей жизни», - заявила она и широко улыбнулась.

Супруга Зеленского пожаловалась в интервью, что боевые действия длятся слишком долго. Она также выразила надежду на скорый мир, пишет RT.

Обозреватели журнала The Economist ранее заметили, что управленческий стиль Владимира Зеленского со временем становится все более авторитарным. Кроме того, отмечается, что он крайне обидчив.

По словам высокопоставленного сотрудника разведки, Зеленский не терпит сильных людей, создав вокруг себя «культ лояльности». Его настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании, уточнил собеседник издания.

#интервью #Украина #Владимир Зеленский #улыбка #елена зеленская
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 