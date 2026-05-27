The Economist считает, что Зеленский скатился к авторитаризму

Пребывающий в лихорадочном настроении Владимир Зеленский не терпит рядом сильных людей и создал вокруг себя «культ лояльности».
Ян Брацкий 27-05-2026 11:08
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Управленческий стиль Владимира Зеленского со временем становится все более авторитарным. Внимание на это обратили обозреватели журнала The Economist.

«Зеленский скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления», - говорится в материале.

Кроме того, главу киевского режима характеризует крайняя обидчивость, пишет журнал. По словам высокопоставленного сотрудника разведки, говорившего с изданием на условиях анонимности, Зеленский не терпит сильных людей, создав вокруг себя «культ лояльности». Его настроение лихорадочное, как в предвыборной компании, уточнил собеседник издания.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек еще 20 мая 2024 года. С тех пор, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию, Киев отказывается от проведения выборов. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы на Украине сейчас «несвоевременны».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что президентские выборы в стране могут состояться только после свержения режима Зеленского. Политик отметил, что сейчас США и Великобритания полностью контролируют политические процессы на Украине. Как только Зеленский перестанет приносить пользу Вашингтону и Лондону, его обвинят и посадят в тюрьму, как это сделали с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

#Украина #сша #политика #Зеленский #Киев
