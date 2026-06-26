Российские дроноводы сожгли украинскую самоходку AS-90 британского производства в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Самоходку уничтожили военнослужащие из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Также они ликвидировали вражескую 122-миллиметровую САУ «Гвоздика».

Помимо этого, наши операторы беспилотников поразили украинские пункты управления БПЛА и пункты временной дислокации. Еще досталось вражеским беспилотным летательным аппаратам на Сумском направлении - кадры их уничтожения тоже присутствуют на видео от Минобороны России.

Ранее сообщалось, что дроны ВС РФ сожгли украинский пункт управления БПЛА в Доброполье. Это сделали расчеты центра «Рубикон» во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.