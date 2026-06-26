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Дроноводы уничтожили самоходку AS-90 в зоне спецоперации

Также российские военнослужащие уничтожили FPV-дроном украинскую «Гвоздику».
26-06-2026 16:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы сожгли украинскую самоходку AS-90 британского производства в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Самоходку уничтожили военнослужащие из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Также они ликвидировали вражескую 122-миллиметровую САУ «Гвоздика».

Помимо этого, наши операторы беспилотников поразили украинские пункты управления БПЛА и пункты временной дислокации. Еще досталось вражеским беспилотным летательным аппаратам на Сумском направлении - кадры их уничтожения тоже присутствуют на видео от Минобороны России. 

Ранее сообщалось, что дроны ВС РФ сожгли украинский пункт управления БПЛА в Доброполье. Это сделали расчеты центра «Рубикон» во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #AS90 #FPV-дрон #Рубикон
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