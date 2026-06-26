ВСУ атаковали цех электрических сетей Запорожской АЭС

Украинские дроны ударили по цеху электрических сетей Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.
«В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции "Радуга"», - сказано в материале.
В пресс-службе уточнили, что ВСУ атакуют подразделения Запорожской АЭС уже второй день подряд. Специалисты оценивают последствия, а также проводят восстановительные работы.
Полученные повреждения не критичны. Пострадавших нет.
Губернатор Евгений Балицкий ранее сообщил, что ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области и повредили несколько объектов. В результате зафиксировали перебои с электроснабжением в регионе.
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