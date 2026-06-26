ВСУ атаковали цех электрических сетей Запорожской АЭС

Украинские дроны ударили по цеху электрических сетей Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции "Радуга"», - сказано в материале.

В пресс-службе уточнили, что ВСУ атакуют подразделения Запорожской АЭС уже второй день подряд. Специалисты оценивают последствия, а также проводят восстановительные работы.

Полученные повреждения не критичны. Пострадавших нет.

Губернатор Евгений Балицкий ранее сообщил, что ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области и повредили несколько объектов. В результате зафиксировали перебои с электроснабжением в регионе.