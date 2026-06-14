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Часть Запорожской области обесточена после атаки украинских БПЛА

Регион активно атакуют вражеские беспилотники.
Владимир Рубанов 14-06-2026 00:25
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press, Global Look Press

ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области и повредили несколько объектов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В результате зафиксированы перебои с электроснабжением в регионе. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.

Над Запорожской областью замечена повышенная активность украинских беспилотников, добавил глава региона. Силы ПВО работают над нейтрализацией угроз.

Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждены три автомобиля, два из них полностью уничтожены огнем. Кроме того, повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

#в стране и мире #беспилотники #ВСУ #атака #перебои #энергоснабжение #запорожская область #Евгений Балицкий
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