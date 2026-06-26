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Россия обозначила задачи по освоению Луны и изучению Венеры

Одним из ключевых проектов госполитики в ракетно-космической отрасли может стать поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов после 2036 года.
Дарья Ситникова 26-06-2026 16:12
© Фото: Li Rui, XinHua, Global Look Press

В ближайшие десять лет Россия планирует создать атомную электростанцию на Луне. Об этом говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Среди ключевых задач до 2036 года: развертывание Российской орбитальной станции и исследование Луны с помощью автоматических космических аппаратов. Также планируется доставка образцов грунта на Землю.

Кроме этого, создание лунной атомной электростанции «для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества». Также необходимо изучить факторы, воздействующие на живые организмы во время полетов на космических аппаратах.

В том числе, получить научные данные о возможности многолетнего пребывания организмов в таком полете. Другие ключевые проекты после 2036 года: исследование Венеры и Марса автоматическими космическими аппаратами, а также создание и вывод в космос транспортных средств с ядерной энергетической установкой. Ко всему этому, поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев ранее рассказал, что к середине 2030-х годов на Луну доставят атомную станцию мощностью не менее 5 кВт с рабочим сроком до 10 лет. Сейчас Росатом, Курчатовский институт и Роскосмос вместе разрабатывают концепцию будущей лунной атомной станции.

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