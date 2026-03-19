Россия построит на Луне АЭС мощностью не менее 5 кВт

К середине 2030-х годов на Луну доставят атомную станцию мощностью не менее 5 кВт с рабочим сроком до 10 лет. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на семинаре Минэнерго России «Электроэнергетика - основа развития страны». Его слова приводит ТАСС.

По словам главы госкорпорации, в 2030-е годы планируют начать транспортировку компонентов для этой станции на Луну. Сейчас Росатом, Курчатовский институт и Роскосмос вместе разрабатывают концепцию будущей лунной атомной станции.

В феврале 2025 года на Форуме будущих технологий глава Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил Владимиру Путину о разработке безэлектродных ракетных плазменных двигателей для космических аппаратов. Они предназначены для будущих миссий на Луну и Марс. Ковальчук отметил, что российские ученые планируют использовать эти технологии для доставки и эксплуатации специальных энергоустановок на Луне.

Генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщал, что разработку и сборку ядерных энергоустановок для Луны завершат в период с 2033 по 2035 год. В эти годы на спутник Земли отправят три лунные электростанции (ЛЭС).

Лунная электростанция нужна, чтобы непрерывно снабжать электроэнергией участников российской лунной программы, таких как луноходы и обсерватории. Также требуется запитать объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.