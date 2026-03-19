Россия построит на Луне АЭС мощностью не менее 5 кВт

Электростанция должна проработать не меньше 10 лет.
Владимир Рубанов 19-03-2026 14:10
© Фото: Xinhua, Global Look Press

К середине 2030-х годов на Луну доставят атомную станцию мощностью не менее 5 кВт с рабочим сроком до 10 лет. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на семинаре Минэнерго России «Электроэнергетика - основа развития страны». Его слова приводит ТАСС.

По словам главы госкорпорации, в 2030-е годы планируют начать транспортировку компонентов для этой станции на Луну. Сейчас Росатом, Курчатовский институт и Роскосмос вместе разрабатывают концепцию будущей лунной атомной станции.

В феврале 2025 года на Форуме будущих технологий глава Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил Владимиру Путину о разработке безэлектродных ракетных плазменных двигателей для космических аппаратов. Они предназначены для будущих миссий на Луну и Марс. Ковальчук отметил, что российские ученые планируют использовать эти технологии для доставки и эксплуатации специальных энергоустановок на Луне.

Генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщал, что разработку и сборку ядерных энергоустановок для Луны завершат в период с 2033 по 2035 год. В эти годы на спутник Земли отправят три лунные электростанции (ЛЭС).

Лунная электростанция нужна, чтобы непрерывно снабжать электроэнергией участников российской лунной программы, таких как луноходы и обсерватории. Также требуется запитать объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.

#АЭС #роскосмос #Росатом #Луна #Алексей Лихачев #Международная научная лунная станция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
