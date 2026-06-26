Эксперт: ИИ оставит без работы дизайнеров с техническим функционалом

Профессионалы в сфере дизайна с техническим функционалом могут остаться без работы в скором времени на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил ТАСС руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков.

«Если в прошлом можно было оставаться дизайнером-технарем, человеком, который выполняет технические функции, то сейчас такие профессии будут вытесняться», - сказал он.

Сегодня нейросети создают новый тип проектов, которые ранее были экономически невозможны из-за трудозатрат. Мещеряков отметил, что дизайнер при помощи искусственного интеллекта может делать проекты гораздо быстрее и лучше, что обостряет конкуренцию между профессионалами.

По его словам, развитие технологий также ударит по специалистам среднего уровня мастерства, сделав их невостребованными. При этом ценность человеческого креативного труда на рынке не утратится.

Напомним, 26-27 июня в Москве проходит Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы». В нем примут участие более 600 ученых-философов, исследователей, практиков, представителей бизнеса и технологической отрасли из России и 30 зарубежных государств.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков ранее заявил, что развитие искусственного интеллекта и его возможностей может привести к постепенному отказу от письменных дипломных работ в пользу обычного устного экзамена. По его прогнозам, в ближайшие годы в высшие учебные заведения поступят абитуриенты, для которых использование искусственного интеллекта станет нормой с рождения.