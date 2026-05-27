В российских вузах могут отказаться от дипломных работ из-за ИИ

Развитие искусственного интеллекта и его возможностей может привести к постепенному отказу от письменных дипломных работ в пользу обычного устного экзамена. Об этом на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных работ, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же как и способности со знаком минус - "дурь каждого", как говорят, будут видны в полном объеме. <...> Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя - это все равно чувствуется», - сказал Фальков.

По прогнозам министра, в ближайшие годы в высшие учебные заведения поступят абитуриенты, для которых использование искусственного интеллекта станет нормой с рождения. Это потребует постоянного пересмотра подходов к обучению и оценке полученных студентами знаний. Поэтому диплом в его существующем виде просто перестанет существовать, полагает Фальков.

Ранее в Госдуме РФ предложили постепенно переквалифицировать домашние задания школьников, чтобы для их выполнения необходимо было осмыслить и понять учебный материал, а не просто скопировать ответ из интернета. В качестве примера депутаты привели мини-проекты, презентации, исследования, а также работу с источниками данных.