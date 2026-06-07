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Лантратова: РФ и Украина обменяются справками для назначения выплат

Каналом передачи станут омбудсмены обоих государств из-за отсутствия дипломатических отношений между странами.
Вероника Левшина 07-06-2026 09:20
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости

Россия и Украина договорилась обменяться справками и другими необходимыми документами для назначения выплат гражданам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ИС «Вести».

«Если погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок», - объяснила Лантратова.

Каналом передачи станут омбудсмены обоих государств из-за отсутствия дипломатических отношений между странами. Лантратова добавила, что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец будет в этом содействовать.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что в России уже планируется проведение нового обмена военнопленными с Украиной. По ее словам, сейчас идет сбор всех данных.

#Россия #в стране и мире #Украина #омбудсмен #справки #Лантратова
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