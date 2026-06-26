Инцидент с Кубком вызова по гимнастике в Румынии демонстрирует попытки европейских стран нарушать Олимпийскую хартию, устав World Gymnastics и правила соревнований. Об этом заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Европейские страны считают, что спорт можно использовать для давления и дискриминации России и Белоруссии, добавил Дегтярев. Поэтому они в шоке, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. Это приводит к провокациям.

В ответ на это Россия примет меры, чтобы лишить Румынию права проводить международные соревнования по гимнастике, а в лучшем случае - и всех международных соревнований. Это должно стать уроком для страны и «местных князьков», подчеркнул министр.

Ранее российская сборная по художественной гимнастике заявила, что не будет участвовать в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока. Это решение связано с серьезными нарушениями регламента со стороны организаторов.

Пресс-атташе ФГР Линар Гинатуллин заявил, что организаторы Кубка вызова потребовали не демонстрировать государственный флаг России и не исполнять гимн в случае победы. Это нарушает майское решение исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которое восстановило права российских гимнастов.