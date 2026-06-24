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Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Удары были нанесены расчетами 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С».
24-06-2026 08:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе огневой поддержки наступающих подразделений артиллеристы нанесли огневое поражение по объектам противника в приграничных районах. Так, расчеты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ.

«Сейчас мы отработали по пункту управления БПЛА противника, а также по скоплению живой силы», - рассказал наводчик орудия с позывным Наводчик.

Боевая работа артиллерийских расчетов организована в тесном взаимодействии с подразделениями войск беспилотных систем. В ходе круглосуточного ведения разведки были вскрыты замаскированные позиции ВСУ по установленным антеннам управления и ретрансляторам сигнала. Получив точные координаты, расчеты САУ «Гиацинт» нанесли огневое поражение 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых позиций, а после выполнения задачи замаскировали орудия.

«Работаем по разным целям по пунктам управления, по переправам, по живой силе противника», - рассказал командир орудия с позывным Герань.

Тактика работы расчета «Гиацинт» отработана до автоматизма - быстрое развертывание и точное нанесение удара, корректировка огня с помощью БПЛА. Дальность стрельбы орудия до 30 километров позволяет поражать цели, оставаясь вне зоны ответного огня большинства артиллерийских систем противника.

С расчетами налажена устойчивая связь, которая позволяет наносить удары в момент обнаружения противника. Объективный контроль результатов стрельбы транслируется в прямом эфире на командных пунктах при помощи оптоволоконного интернет-соединения, а также спутниковой связи.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет 122-мм гаубицы Д-30 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления и точку запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области. Отмечалось, что цель была обнаружена операторами разведывательных беспилотных систем.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #спецоперация #артиллеристы
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