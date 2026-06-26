Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске

Слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на Аляске были только предложения и не было соглашений, вызывают вопросы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Вашингтон на встрече глав государств предложил урегулирование кризиса, а Москва выразила согласие с этими предложениями.

Рубио также заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль и объединить стороны, чтобы положить конец конфликту, отметил глава МИД. Однако в недавнем выступлении на слушаниях в конгрессе госсекретарь заявил, что американцы не могут быть посредниками в урегулировании, потому что поддерживают Украину. Таким образом, необходимо внести ясность в ситуацию, сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России напомнил, что за несколько дней до встречи на Аляске в Москву приезжал специальный представитель президента США Стив Уиткофф с предложениями от президента Дональда Трампа. Эти предложения были взяты российской стороной в работу, а Владимир Путин пообещал дать свою реакцию на встрече в Анкоридже.

На Аляске, на переговорах между двумя президентами, Путин перечислял американские предложения пункт за пунктом. После каждого российский лидер спрашивал Уиткоффа, правильно ли он отметил те идеи, которые тот привозил в Москву накануне. Уиткофф отвечал положительно на каждый вопрос.

Поэтому «не очень изящно» говорить, что в Анкоридже не было никакого согласия, заявил Лавров. Факт остается фактом - на Аляске обсуждались предложения США, которые были приняты российской стороной, заключил он.

Ранее Рубио заявил, что во время саммита лидеров России и США на Аляске обсуждались «предложения, но не было соглашений». Госсекретарь США добавил, что если бы на Аляске удалось заключить соглашения, то боевые действия уже были бы прекращены.